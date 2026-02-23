A puertas del inicio del año escolar, la Contraloría General de la República constató las precarias condiciones de la I.E. 31545 en el anexo de Cullpa Alta, El Tambo. A través del Informe de Orientación de Oficio 002-2026-OCI, el organismo advirtió graves deficiencias en el pabellón antiguo, el almacén, el sistema eléctrico y la infraestructura de contingencia del plantel.

Nivel primaria

La situación más crítica la enfrenta el nivel primaria, que funciona en un pabellón de adobe que presenta desprendimientos, fisuras, signos de humedad y un techo repleto de grietas.

En el primer piso, la inspección halló un almacén afectado por filtraciones, mientras que en el segundo nivel se advirtieron muros con fisuras horizontales y desprendimiento de yeso. Los pisos de madera, deteriorados y deformados, representan un riesgo inminente. Asimismo, los baños presentan fugas de agua que vulneran la salud de los escolares.

Nivel inicial

Las deficiencias detalladas por la Contraloría continúan en los módulos prefabricados de inicial (3, 4 y 5 años).

En el cielo raso y las uniones metálicas se hallaron manchas oscuras que evidencian filtraciones de agua. También se detectaron cables sueltos y sin la canalización adecuada en aulas próximas a ser utilizadas.

Finalmente, en el área del depósito, se detectó el uso de troncos de madera rústica para sostener el techo de calamina.