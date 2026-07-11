“Las fiestas santiagueras están a la vuelta de la esquina. Y en Huancayo se espera la llegada de 50 mil visitantes, además de dinamizar la economía de diversos sectores productivos”, afirmó el gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, René Lazo.

La ruta del santiago será durante 40 días en 28 distritos, donde participan más de 70 comunidades con 120 eventos culturales. Cada visitante permanece 2 a 4 días, y el gasto promedio diario es de 160 soles por personas y en 4 días un total de 643 soles. La procedencia de los visitantes es de Lima, Huancavelica, Ica y Arequipa, conforme a los datos registrados en hoteles y agencias de viaje.

“En Fiestas Patrias y fiestas del santiago, se espera 50 mil visitantes por Fiestas Patrias y santiago”, detalló el gerente René Lazo.Asimismo, la fiesta más grande del Valle del Mantaro genera un impacto económico de 25 millones de soles durante los 40 días, con empleos temporales para 2500 personas.

El sector es el de servicios en hoteles, restaurantes, productores agropecuarios, artesanos, confeccionistas y artistas.

“La visita de los turistas nacionales y huancaínos en el extranjero que vuelven a su tierra generan un flujo económico importante para Huancayo durante la celebración del santiago, que congregan a miles de visitantes para lo cual tenemos que estar preparados. Lo primero que estamos haciendo son las capacitaciones a comerciantes, agencias de viajes, restaurantes”, manifestó el gerente René Lazo.

Pasacalle

En Huancayo, una de las actividades más importantes es el pasacalle santiaguero que organiza la municipalidad provincial de Huancayo, el cual será el 24 de julio. El director de la Casa de la Juventud y la Cultura de la comuna huanca, Rómulo Sulca manifestó son más de 100 las delegaciones que participaron en el año 2025 y este año 2026 se espera similar cantidad. Cada comparsa tiene de 15 a 20 parejas.

Chilca

El distrito de Chilca también se alista para celebrar el “Gran Santiago Chilquense 2026”, programado para el sábado 25 y domingo 26 de julio. A la fecha, 27 delegaciones de instituciones públicas y privadas. La actividad principal del sábado 25 será el pasacalle y concurso de delegaciones, que comenzará a la 1:00 de la tarde desde el Parque de los Héroes.

El recorrido continuará por la avenida 9 de Diciembre, la calle Real, la avenida Leoncio Prado y culminará en la avenida Los Incas, en el sector de Auquimarca. El domingo 26 de julio será el concurso de Shakatán, informó el subgerente del Instituto de Cultura, Juan Pineda Lazo.

En Huancán, el 24 de julio, será el concurso de santiaguito wanka en la plaza de Huancán. El 25 de julio a las 4:30 de la madrugada, concurso de Lucy Lucy shacatan en la plaza principal, donde se destaca la originalidad de las tradiciones.