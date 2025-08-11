La Red Asistencial Junín de EsSalud, en el marco de sus 89 aniversario conmemorando la creación de la Seguridad Social en el Perú, protagonizó un imponente desfile por la Calle Real, la mañana de este último domingo. Entre los importantes logros que destacaron en Junín, están las cirugías de trasplante, que en lo que va del año suman 8, además de otras políticas aplicadas en policlínicos descentralizados.

Se detalló que el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé, de El Tambo, en Huancayo, es el principal hospital trasplantador del interior del país, realizando 6 trasplantes renales y dos trasplantes de corneas exitosos en el 2025, sumando un total de 74 trasplantes en su historia.

En este mismo nosocomio se mencionó que implementó la Unidad de Radiología Percutánea Intervencionista para realizar procedimientos menos invasivos. Una de las últimas proezas médicas es la colocación de un stent biodegradable a un paciente con diagnóstico de obstrucción biliar a causa de su tratamiento de cáncer de estómago.

Se hizo la primera tomografía cardiaca realizada este año; implementación de una nueva unidad de hemodiálisis, para evitar tercerizar la atención de medio centenar de pacientes; se fortaleció la atención de emergencias en policlínicos periféricos con la creación de la unidad de urgencias; y otros.