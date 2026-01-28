La Macrorregión Centro elevará este lunes 2 de febrero un emplazamiento directo al Poder Ejecutivo para exigir decisiones inmediatas sobre la Nueva Carretera Central, obra considerada estratégica y de interés nacional. Más de 11 millones de habitantes de cinco regiones estarán atentos al resultado de la reunión programada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se definirá el futuro del megaproyecto vial.

Durante la reunión se alertó que el recorte presupuestal fue unilateral. La PMO Francia solicitó S/ 1,250 millones para iniciar componentes programados, pero el Congreso solo aprobó S/ 190 millones para el presente año fiscal, situación que pone en riesgo el inicio de obras críticas. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, advirtió que el Gobierno Nacional no puede seguir postergando una infraestructura clave para el desarrollo económico y la integración del país.

“Con el respaldo de cinco regiones, seremos vigilantes y no permitiremos más retrasos. Exigimos compromisos claros, con plazos y responsables”, sostuvo tras la mesa técnica realizada en el Congreso. Cárdenas demandó, además, la aprobación del marco presupuestal multianual 2026–2031, con seguridad jurídica y metas verificables.

No están convocados todos los participantes

Sin embargo todas las fuerzas políticas no estarían jalando de una misma cuerda aunque tengan la misma intensión y esto se evidenció con la ausencia en estas reuniones de autoridades locales como el alcalde provincial de Huancayo quien justificó su ausencia por compromisos políticos en la comuna provincial.

Dennis Cuba ha advertido que al momento el gobierno regional no ha convocado a los gobiernos locales para sumarse a la estrategia de impulso de la principal obra vial de la macro región centro.

Sin embargo, el objetivo es unánime: lograr garantizar el financiamiento del proyecto y no distraer la ejecución de la mega obra con otras propuestas que el MEF vendría evaluando y que pondrían en riesgo la continuidad y ejecución del proyecto que contempla una autopista de 180 km, con 33 km de túneles y 19 km de viaductos.