Un total de 2264 son los postulantes a la evaluación del Serums que en la región Junín oferta 332 plazas remuneradas, mientras que las plazas equivalentes no remuneradas son 400 plazas, informó la directora regional de salud de Junín, María García.

La evaluación será este domingo (19 de abril) en la institución educativa Santa Isabel, el ingresó será a las 7 de la mañana. Es por ello que invocó a los postulantes a acudir con puntualidad.

Además recordó que no deben llevar celulares. Luego de la evaluación los resultados se publican en los dos siguientes días.

A la evaluación postulan diversos grupos de profesionales entre médicos, enfermeras, obstetras, psicólogos. La adjudicación será en IPRESS de las 9 provincias.