Máxima concentración. Cuando se trata de un clásico, la previa siempre se vive con un condimento especial. Los tradicionales rivales en Junín, Sport Huancayo y ADT de Tarma afinan detalles para protagonizar el partido más esperado por los hinchas de la Incontrastable, el valle del Mantaro y la Perla de los Andes. Este sábado 14, estará en juego el orgullo, el honor y la supremacía del balompié regional.

Los dos llegan con la espina clavada tras sus últimas presentaciones. El Rojo Matador cayó 2-1 ante FC Moquegua, mientras que el Vendaval Celeste también tropezó en un vibrante encuentro frente a Juan Pablo II por 3-2. Perdieron por la mínima diferencia.

En Huancayo, el plantel trabaja fuerte en horario matutino en el Complejo de Colpa bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera. El estratega ha dispuesto trabajos diferenciados, haciendo especial énfasis en los disparos de media distancia, además de ajustar los movimientos en ataque y defensa.

En la otra vereda, ADT intensifica sus entrenamientos por la tarde en el estadio Unión Tarma. El equipo dirigido por Pablo Trobbiani busca dejar atrás los momentos complicados y recuperar la confianza, consciente de que cada partido escribe una historia distinta. Los celestes han enfocado sus sesiones en mejorar la definición y afinar la puntería, un aspecto que consideran clave para volver al triunfo.