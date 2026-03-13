Esther Silvia Blanco Quispe, candidata a diputada por Junín con el número seis por el partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP). Es natural del distrito de Morococha, en la provincia de Yauli.

Fue presidenta del directorio de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Pucará - Morococha, en dos gestiones del 2022 - 2023 y 2024 – 2025. Presenta su plan de trabajo y propuestas para el cargo al que postula.

¿Qué propuestas ofrece a la ciudadanía?

Queremos impulsar la ley de adaptación climática , que favorece al sector agrario a nivel regional. Esta ley nos permitiría ajustar un sistema de producción local como el cultivo de manejo, el agua y el suelo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos como objetivo garantizar la alimentación y también garantizar todos los objetivos referidos al tema agrario.

¿Qué propone en salud?

En salud proponemos una atención rápida que nos permita reducir la espera de pacientes en los centros de salud. En los hospitales, la mejora de infraestructura para las personas más vulnerables ya que también la salud es primordial para nosotros, es la necesidad número uno. Hoy con este cambio climático y nuestra propia realidad, en la región Junín que somos parte de sierra y selva, hay mucha vulnerabilidad al momento de la atención.

¿Cómo se espera reducirla espera de pacientes?

Nosotros (al llegar al Parlamento) podríamos ver ese problema, lo primordial está en hacer un padrón o un sistema donde podría estar el tratamiento que lleva cada peruano. Esto ayudaría a agilizar la atención y el tratamiento y no estaríamos demorando en buscar un número clínico, expediente clínico, se busca la atención completa sin diferenciar lugar de orígen. Por ejemplo: si tu seguro es en La Oroya o es en Huancayo, al menos a nivel nacional deberíamos de ser atendidos por prioridad y las personas que nos atienden ahí deben tener esa paciencia. Debe ser personal capacitado, con retroalimentaciones con tecnología y también siempre viendo la exclusividad y los valores.

¿Qué propone en cuanto a economía?

Impulsaremos la ley de fortalecimiento que dé sostenibilidad a las empresas aseguradas, al acompañamiento y seguimiento después de la formalización de los negocios ¿Qué quiere decir? Estos son para los pequeños y medianos empresarios para que sean formales y también para crear una economía sostenible dentro de nuestra región Junín. Dentro de las leyes que impulsaremos tenemos nosotros el acceso de beneficio tributario para un micro o pequeño empresario.

En educación.

La regularización de beneficios en puntaje de cartera de públicos del Magisterio, quiere decir, cuando el maestro trabaja en una altura más de 3000 m.s.n.m. o zonas vulnerables altoandinas, en selva, debe haber ese incentivo a los docentes para que en las zonas más vulnerables más lejanas no se queden sin educación.

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