Un joven estudiante universitario denunció haber sido presuntamente agredido y víctima de robo en los exteriores de la discoteca Mister Juerga, en la ciudad de Huancayo, durante la madrugada del último domingo.

Según el testimonio del denunciante, el incidente comenzó cuando un hombre que, según afirma, se identificó como el dueño del local le pidió que se retirara del lugar. El joven señala que no entendió el motivo y que posteriormente se produjo un forcejeo.

El estudiante asegura que, tras ese momento, personal de seguridad del establecimiento lo habría reducido y llevado al interior del local, donde habría golpeado en el rostro y despojado de su celular y dinero. Posteriormente, indica que fue sacado nuevamente al exterior y dejado en la vía pública.

Tras lo ocurrido, el joven manifestó que acudió por sus propios medios a la comisaría de Huancayo para presentar la denuncia. También indicó que se le practicó un examen etílico que dio resultado negativo y que actualmente presenta lesiones en los ojos, lo que estaría afectando su trabajo como diseñador gráfico.

Comunicado de la discoteca

Ante la difusión del caso, la discoteca Mister Juerga publicó un comunicado en el que niega categóricamente las acusaciones y señala que la persona que realiza la denuncia no sería cliente del establecimiento ni estudiante, como se habría difundido en algunas publicaciones.

Asimismo, el local sostiene que el denunciante sería un jalador de un night club que habría protagonizado una pelea con otra persona en la vía pública, y que su personal de seguridad solo intervino para separar a los involucrados. La administración indicó además que hasta el momento no ha recibido una denuncia formal, pero expresó su disposición a colaborar con cualquier investigación que realicen las autoridades.