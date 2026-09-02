La falta de agua potable volvió a generar malestar entre los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Este miércoles, los alumnos tomaron el campus universitario para exigir a las autoridades universitarias soluciones a problemas que, según señalaron, afectan sus actividades académicas.

Los universitarios exigen que se garantice el abastecimiento permanente de agua en los diferentes pabellones de la facultad. También solicitan revisar y realizar mantenimiento a las tuberías, bombas y tanques de almacenamiento, con el objetivo de evitar nuevas interrupciones.

A esto se suma el pedido de reparar los dispensadores de agua que presentan problemas en su funcionamiento. El reclamo no es reciente. Los estudiantes ya habían realizado medidas de protesta por la falta de agua en 2019 y 2022, por lo que consideran que el problema continúa sin una solución definitiva.

El segundo punto del petitorio corresponde al servicio de transporte. Los estudiantes solicitan que la universidad incorpore un quinto bus para el traslado hacia la filial de El Mantaro.

Según el planteamiento estudiantil, las unidades actualmente disponibles no serían suficientes para cubrir la demanda, generando dificultades para que los alumnos puedan trasladarse hasta la sede y cumplir con sus actividades académicas.Este pedido también tiene antecedentes, pues en 2022 los estudiantes ya habían cuestionado la insuficiencia de buses para atender el traslado hacia la facultad.

Finalmente, los alumnos demandan una intervención para mejorar las condiciones de la infraestructura de la Facultad de Agronomía, además de trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.

Para los estudiantes, la protesta busca que las autoridades atiendan de manera concreta problemas que vienen afectando el desarrollo de sus actividades universitarias.

Tras la toma del campus, la UNCP suspendió las actividades presenciales en la sede e inició una mesa de diálogo con los estudiantes para abordar sus demandas.