Estudiantes del Instituto Teodoro Peñaloza de Chupaca tomaron las instalaciones de la institución educativa durante la mañana para exigir soluciones a una serie de problemas que, según denunciaron, vienen afectando su formación académica.

Los alumnos bloquearon los accesos colocando muebles y otros objetos pesados en las puertas del local. Mientras tanto, los docentes permanecieron en los exteriores a la espera de que se instale un diálogo con las autoridades.

Denuncian falta de profesores desde 2024

Uno de los principales reclamos está relacionado con la falta de docentes. Un estudiante señaló que desde el 2024 vienen solicitando contar con una plana docente completa y que, durante los dos últimos ciclos, solo habrían tenido entre dos y tres profesores por periodo.

Incluso, según el testimonio, un mismo docente estaría dictando hasta tres materias diferentes, situación que los estudiantes consideran perjudicial para su formación. Los alumnos aseguran que al inicio del último ciclo el director habría firmado un compromiso para solucionar esta situación, pero sostienen que no se habría cumplido. Por ello, también están solicitando su renuncia.

Piden investigar presunto caso de acoso

Otro de los puntos que motivó la protesta es la presunta falta de atención a una denuncia de acoso contra una estudiante, presentada desde el año pasado. Los estudiantes exigen que el caso sea investigado y que, de comprobarse responsabilidades, se adopten las medidas correspondientes contra el docente señalado. Entre sus pedidos también está la intervención de las autoridades regionales de educación.

Los estudiantes solicitaron que representantes de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ) se apersonen al instituto para verificar las condiciones en las que funciona el plantel y recoger sus reclamos. Además de la falta de docentes y el presunto caso de acoso, cuestionan las condiciones de la infraestructura de la institución.

Los alumnos advirtieron que mantendrán tomada la institución de manera indefinida hasta que las autoridades presenten respuestas y soluciones concretas a sus demandas.