Durante siete años, el expresidente Alejandro Toledo evadió la justicia peruana. Acusado de recibir coimas de Odebrecht por la IIRSA Sur y por el caso Ecoteva, llegó extraditado de Estados Unidos ayer en la mañana. En Junín, su partido, Perú Posible, tuvo candidatos y militantes que en algún momento creyeron en su discurso, como Luis Camborda, invitado por la chacana y candidato en el año 2000; Pedro Parco, dos veces candidato al congreso y Casio Huaire, ex congresista chacano en el gobierno de Ollanta Humala.

En los brazos de la corrupción

“El expresidente cayó en las garras de la corrupción, se involucró, lamentablemente producto de una debilidad que hasta ahora existe en los partidos políticos”, señala Camborda sobre la situación de Toledo. “En el 2000 él era el abanderado en la lucha contra la corrupción y la dictadura. Representaba el sueño de los pobladores de las localidades más alejadas del país, de la justicia, la libertad, la democracia. Hoy, como persona, él encarna ser uno de esos ciudadanos mal formados que le ha metido mano a los recursos del estado de una forma muy grosera. Encarna ese círculo de corruptos que se han lucrado con los recursos de nuestro país”, agrega.

“No se dejen influenciar”

Parco, por su parte, más vinculado a Perú Posible, señala que es leal al expresidente y a su partido ya extinto. “Lo único que espero es un debido proceso y que la parte judicial y los tribunales no se dejen influenciar por la coyuntura actual que vive el país. Sabemos cómo está el ruido político”, expresó. El también economista resaltó los logros del gobierno de Toledo en un momento que el país salía de la zozobra fujimorista: “A partir del 2002 se implementó la política de modernización del Estado. Para empezar, la implementación de instrumentos de gestión como es el SNIP. También el tema de la descentralización del canon; Toledo dejó una economía sólida. Está además el programa Juntos, el programa SIS, el programa Huascarán en educación, el aumento de los sueldos a los maestros y el inicio de la homologación a los docentes universitarios”, sostuvo.

“El pueblo se dio cuenta”

Finalmente, uno de los últimos congresistas de Perú Posible por Junín, Casio Huaire prefirió no dar mayores detalles: “La justicia tiene que hacer sus procesos. Esta es una decisión en la cual hay muchos involucrados, es una historia muy larga que se conoce”, afirmó. Consultado sobre lo que representó el gobierno de Toledo, tampoco quiso explayarse: “En la región y a nivel nacional hubo un desarrollo económico, principalmente un crecimiento, eso es conocido. Perú Posible, como partido, ya no está. El pueblo en su debido momento se dio cuenta que el partido no debía continuar y ahí quedó”, finalizó.

Ayer por la tarde el expresidente fue llevado a la sede de la Corte de Justicia para un control de identidad. Toledo había pedido cumplir prisión con arresto domiciliario, pero dicha solicitud aún no había sido ingresada en el país. La Fiscalía anunció que se opondría.