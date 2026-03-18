Un violento accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de Huancayo dejó como saldo un motociclista fallecido y una mujer gravemente herida, en medio del paro de transportistas que alteró el tránsito en la ciudad.

El hecho se registró en la intersección de la calle Real con el jirón Cajamarca, donde una motocicleta chocó contra un auto colectivo. Según las primeras indagaciones, ambos vehículos se desplazaban a velocidad en un contexto de menor congestión vehicular por la paralización.

El motociclista, identificado como Gianphol Gabriel De la Cruz (32), fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Su acompañante, Leydi López Sacapuca (29), salió despedida tras el impacto y terminó sobre la vereda. Fue evacuada a una clínica con diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano moderado y fractura en el brazo izquierdo.

El conductor del auto colectivo fue intervenido por la Policía y, aunque dio negativo en la prueba de alcoholemia, permanece detenido mientras se desarrollan las investigaciones para determinar responsabilidades en este accidente fatal.