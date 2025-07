Noemí León Vivas, exgerenta de Seguridad Ciudadana y actual asesora legal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse que durante su gestión se entregaron certificados ITSE a locales con giros especiales y antecedentes de clausura. Hoy, lejos de asumir su responsabilidad, intenta deslindarse y señala que los culpables son los inspectores técnicos.

Lejos de asumir responsabilidad, León ha optado por una estrategia evasiva: culpar a los inspectores técnicos. Según sus propias palabras, “los inspectores deciden si procede o no el ITSE” y “no se necesita siquiera la firma del gerente”. Pero la realidad es clara: su firma figura en documentos como el ITSE N.º 035-2025, otorgado el 7 de mayo de 2025 a la peña-discoteca La Paach, clausurada anteriormente por operar sin licencia.

Otros certificados cuestionados son el Nº 099-2025, a nombre de Imperial Restaurante-Café, y el Nº 059-2025 para La Estación Club, este ultimo emitido fue firmado por la actual gerente, Patricia Alcántara, pero fue heredado de la gestión de León.

León además, sostuvo que los gerentes “no van al lugar de inspección” y que “un restaurante café, según la ordenanza de licencias, no es giro especial”. Incluso reconoció una falta de información de su despacho: “Aparentemente sí firmé uno, debe ser por la fecha... estoy pidiendo las copias del expediente para verificar si he firmado o no”.Sobre su silencio en el Concejo, aseguró que “el alcalde no le permitió hablar” y que no hizo descargos porque no tenía los documentos en ese momento. “Ese día lo he tenido que mandar a buscar”, justificó. Dijo que alguien que “ni siquiera trabaja en la municipalidad” le pasó información.

Por otra parte, como mencionamos líneas atrás, un documento demuestra que la actual gerente de Seguridad Ciudadana, Patricia Alcántar, firmó con los ojos cerrados la emisión de un certificado a un giro especial, y aunque los trámites no se hicieron en su gestión, revela una preocupante debilidad estructural en el municipio: los certificados ITSE estarían siendo emitidos sin filtros políticos claros, sin fiscalización, y con una cadena de responsabilidades rota.