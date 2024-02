El 10 de abril del 2023 la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) inició la ejecución del proyecto de “Mejoramiento, ampliación de infraestructura de la I.E. N°31557 Cahuide, La Esperanza” con un presupuesto de S/619 457.78. Se cumplieron los 90 días del plazo, y a la fecha no entregan la obra. Ayer los padres y alumnos llegaron hasta el frontis de la MDT a exigir que entreguen el pabellón con las cuatro aulas y servicios higiénicos. “Derrumbaron un pabellón, y dijeron que nos iban a entregar en julio. Nada. El 11 de marzo comienzan las clases y no avanzan con la obra. Son 180 alumnos de primaria que se ven perjudicados ya que comparten tres salones, en el turno mañana y tarde. No pueden seguir hacinados, los padres tampoco quieren continuar en un desorden”, aseveró el director de la mencionada I.E., Jesús Peña.

Problemática

Agregó que, a la obra, apenas van dos obreros para hacer ‘presencia’. Es así que, portando sus carteles, la integrante de la Junta Directiva, Lidia Paquiyauri, señaló que en el patio hay material de construcción que pone en riesgo a los alumnos que en semanas volverán a clases.

“El pabellón ya está edificado, lo que falta son las instalaciones de agua y electricidad; y carecen de las puertas, ventanas, y pintar las paredes. Incluso es una I.E. que acepta a estudiantes con necesidades educativas especiales, y no pueden seguir hacinados en tres salones, así comparten los alumnos del primer al sexto grado de primaria”, señaló.

Finalmente, en la I.E. también funciona el jardín que alberga a 100 estudiantes de 3, 4 y 5 años de edad.

