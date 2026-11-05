La modernización de la actividad agrícola, la transferencia tecnológica y el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, es la propuesta para el sector agrario que lanzó Felipe César Meza Millán, exministro de Agricultura, como integrante del equipo técnico de la candidatura al Gobierno Regional de Junín, de Fernando Orihuela Rojas de Podemos Perú.

Se suma al equipo

Según señaló el candidato al GRJ, la integración de Meza Millán busca dotar de solidez técnica y peso político a las propuestas destinadas al campo, un sector neurálgico para la economía de los valles del Mantaro, Chanchamayo y Satipo. Durante la presentación del plan de gobierno territorial, se hizo énfasis en lineamientos clave para transformar la productividad agraria y mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores locales.

Emexministro planteó el diseño de mecanismos de crédito accesible para pequeños y medianos agricultores, así como el impulso a cadenas de comercialización directa para evitar la intermediación excesiva.Gestión sostenible e industrialización: Fomento del valor agregado en la producción agrícola y manejo responsable del agua ante los desafíos del cambio climático.

Ademas de Fortalecimiento de la infraestructura de riego y transferencia tecnológica para optimizar los rendimientos de los cultivos representativos de Junín.

Meza Millán destacó el potencial productivo de Junín. “Hay la necesidad de articular esfuerzos entre el Gobierno Regional, los municipios y el Ejecutivo para impulsar el desarrollo del sector”, indicó. El exministro expresó su respaldo a Fernando Orihuela y señaló que su participación responde a un compromiso personal con el futuro de la región.

“Con esta incorporación, Podemos busca consolidar una propuesta técnica que coloque al desarrollo agropecuario como pilar”, finalizó Orihuela Rojas.