Tragedia. Cuatro personas elaboraban pirotécnicos para Navidad y Año Nuevo, cuando ocurrió la desgracia. Tres de ellos lograron salir corriendo, pero el cuerpo del menor de solo 15 años, yacía bajo los escombros, destrozado.

La explosión de un taller pirotécnico en Sicaya cobró la vida de un adolescente y dejó a su padre grave y otro familiar con quemaduras graves de tercer grado. El hecho ocurrió en el kilómetro 112 de la Carretera Central, a las 14:15 horas en el cruce de Sicaya, sector Río Seco.

La víctima mortal fue identificada como Aldair Nicolás Montes Rivera (15), al ver que no salía, sus familiares empezaron a buscarlo entre los escombros, y al hallar sus miembros inferiores supieron que la potente onda expansiva acabó con él de la manera más espantosa.

Mientras, Patrick Montes Velásquez (26) y Alberto Gabriel Montes Quispe (39), fueron evacuados al hospital Carrión, con quemaduras de tercer grado en el cuerpo siendo internados en el área de quemados.

sufren. La víctima y los heridos, son familiares de la cantante Mily Montes, que al enterarse de lo ocurrido, corrió hasta Sicaya y solo encontró desolación, ya que todo quedó en escombros y hecho cenizas. Lloraba desconsolada, al saber del deceso de su sobrino. Mientras que su hermano, está grave en el Carrión.

El comisario de Sicaya, capitán PNP Cristhian Cerrón, informó que se detuvo a Jhonston Montes Quispe (47), ahora investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo. Fue el único que salió ileso.

“Aparentemente fue una manipulación de artefactos pirotécnicos. Celulares que estaban cargando hicieron un corto circuito y la chispa llegó hasta la pólvora lo que generó la explosión”, indicó Cerrón.

Según dijo, el taller contaría con autorización; sin embargo, en la inspección que realizó la Policía, el local no tendría las condiciones adecuadas para la fabricación de pirotécnicos. “El lugar donde se almacenaba la pólvora es muy simple y en el techo había carrizos”, manifestó el comisario de Sicaya

PIERDE LA MANO. En Sapallanga, Y.R.I. (8) resultó gravemente herido luego que otros niños le lanzaron un artefacto pirotécnico con el que jugaban durante un safacasa en el centro poblado Miluchaca de Sapallanga. La explosión le ocasionó la amputación de la mano izquierda y quemaduras de segundo grado en el abdomen, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital El Carmen, el último domingo.

La subdirectora del nosocomio, Ángela Alvarado Vásquez, explicó que el niño fue internado inicialmente en la UCI Pediátrica, donde recibió manejo avanzado del dolor, monitoreo constante y evaluación de sus quemaduras, que también presenta en el tórax y abdomen.

“Yo les pido que me apoyen, mi hijo perdió la mano izquierda y le pido que me apoyen con una prótesis, con un psicólogo, cuando vuelva a casa, va a estar mal, les pido que me ayuden,no debí haber dejado a mi hijo solo”, dijo la acongojada madre Estefany Ichpas, que mencionó, que su vástago jugaba con otros menores, que le lanzaron el pirotécnico sin medir las consecuencias.

El padre Wilmer Velásquez salió a comprar comida y dejó la puerta abierta. El niño de 8 años salió a jugar. Cuando escuchó la fuerte explosión, retornó corriendo, vio a su hijo ensangrentado, lo cargó y lo llevó de inmediato al hospital El Carmen, donde permanece en la Unidad de Cuidados.