Terrible. Un incendio registrado alrededor de las 2:00 de la madrugada de ayer, terminó con la muerte del Suboficial Brigadier PNP en situación de retiro, Yhen Ruiz Zuazo (52), cuyo cuerpo fue hallado entre los escombros de su vivienda ubicada en la Av. Las Cucardas 654, del Asentamiento Humano Pampa del Carmen, en La Merced.

Según dieron a conocer los vecinos, ellos fueron alertados por el hijo de la víctima.

El joven pedía auxilio a gritos, al ver que el cuarto del tercer piso donde dormía su padre, estaba siendo devorado por el fuego, que terminó consumiendo la casa de material noble y madera con techo de calamina.

Pese a que lograron abrir la puerta e ingresaron, no pudieron rescatar al expolicía.

Patrulleros de la Comisaría PNP La Merced fueron alertados mediante una llamada telefónica durante su servicio de patrullaje motorizado. Al lugar acudieron bomberos de la Compañía n º 64, al mando del Brigadier CBP Jesús Enrique Campos Zegarra, con dos unidades autobomba (CBP-1645 y CBP-1512) y seis efectivos, logrando sofocar totalmente el siniestro.

Durante la inspección posterior, el personal policial encontró en el segundo nivel el cuerpo calcinado de un hombre, ya sin signos vitales.

Minutos después, Keylla Jasmine Ruiz de la Peña, hija del fallecido, confirmó que se trataba del suboficial en retiro.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Elvis Piero Doria Nieto, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo, asumió las diligencias de ley. A las 03:40 horas, el cuerpo fue trasladado a la morgue por agentes de la policía.