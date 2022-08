Luego que una facción del partido Acción Popular (AP) dispuso la expulsión de los seis congresistas de su bancada conocidos como Los Niños (entre los que se halla el representante de Junín Ilich López) los mismos que fueron sindicados ante la Fiscalía de la Nación por colaboradores eficaces, por presuntos vínculos con el Gobierno, candidatos de este partido señalaron que esto es improcedente, aunque coincidieron en que debe ser suspendido mientras es investigado.

Según el candidato a la alcaldía del distrito de El Tambo Héctor Melgar Salazar, lo que ha comunicado Edmundo Del Águila, es solo una moción de expulsión que debe ser debatida en plenario.

“Es una moción que han presentado no es nada definitivo, pero estoy de acuerdo que lo separen del partido mientras duren las investigaciones y una vez que aclaren en la fiscalía y el señor aclare su situación ante la comisión

Edmundo Del Águila, no tiene nada que ver, el plenario lo convoca Mesías Guevara” dijo.

Por su parte la candidata a la alcaldía de Huancayo, por este partido Miriam Gavino, confirmó que Del Águila , no esta reconocido como secretario general y solicitó que el parlamentario de un paso al costado de su militancia mientras duren las investigaciones.

“Esa expulsión tomada por Edmundo Del Águila, si no ha sido reconocido, no se en que condición lo está haciendo, pero ya se les ha pedido su retiro del partido a los seis congresistas a los que titulan de Niños, desistan de su militancia o tomen una licencia porque su participación estan dañando el prestigio del partido, porque no concuerda con nuestros principios e ideología, además, no hemos sido partido ganador somos de oposición, no concordamos con ello, se les ha pedido que se retiren” dijo.

Ilich López, por su parte refirió que Del Águila, esta usurpando funciones de secretario general y pretende confundir a la opinión pública señalando su expulsión.

" Esto le hace daño al partido, es ir al juego mediático , nos tratan de fastidiar sin mayores pruebas(...) he sido el primero en ir a la fiscalía y pedir que me allanen estoy interesado que se aclare, yo ha diferencia de otros no me hago al enfermo y me voy a la clínica para que no me apresen” dijo.