Una nueva amenaza vienen aterrando a los transportistas que cubren la ruta de Huancayo – Chupaca. El gerente de la empresa San Carlos, denunció que delincuentes vienen dejando notas anónimas pidiendo cupos de 10 soles por vehículo, a cambio de no atentar contra la integridad de los conductores y cobradores.

Los anónimos fueron firmados por una presunta banda de extorsionadores denominada “Los Mexicanos”. La primera amenaza llegó el 24 de julio pasado, cuando amenazaron a los gerente Celestino Rute y Ángel, a pagar los cupos.

“Gerentes de la empresa San Carlos, te vas alinear a nosotros y tus choferes van a pagar, los vamos a matar si no cumples. Ya les llegó la hora de pagar y llegamos a Huancayo y Chupaca”, es parte de la primera amenaza.

Los anónimos fueron dejados en el paradero de la empresa San Carlos ubicado en el distrito de Chongos Bajo en Chupaca. La mañana de ayer, la tercera hoja, fue hallada por los transportistas.

El caso fue asumido por la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, quienes iniciaron con las investigaciones.

“Al aperturar la oficina en el turno, resulta que encontraron un documento pidiendo la extorsión. Estamos en peligro de que algo pueda suceder”, refirió el gerente Celestino Rute.

Preocupación

Este sería el primer caso de extorsión directa en contra de una empresa de transportes en la región. Los hombres del volante, aseguran que se encuentran con temor, ya que, no pueden pagar el monto solicitado, por los bajos ingresos que deja el sector.

“Llevo 12 años trabajando como transporte de servicio público, es la primera vez que me pasa eso y lo peor es que no puedo pagar, porque subió el combustible y al día solo gano entre 20 y 30 soles, y pagar los 10 soles que piden, de dónde alimento a mis hijos”, señaló uno de ellos.

Otro de los conductores explicó: “Recién empecé a trabajar hace tres meses en vehículos de transporte público. Antes lo hacía en una empresa privada, pero ahora estoy dudando de continuar, porque tengo cuatro hijos que mantener y no hay muchos ingresos”.