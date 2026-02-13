Cuando su madre salió a trabajar, Isabelle Tonelli Leal (24), salió de su casa ubicada en la ciudad de Sao Paulo en Brasil y desapareció. Sus familiares la buscaban desde el 2 de de febrero, incluso la Interpol tenía conocimiento de la desaparición.

La extranjera habría ingresado a Perú y policías del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DEPITPTIM JUNÍN), la encontraron deambulando y al borde del llanto en el distrito de El Tambo. La joven brasileña habría llegado primero a Bolivia, luego ingresó al Perú, estuvo en Puno, Arequipa, Ayacucho y Huancayo. El reencuentro de Isabelle y su madre Ana fue conmovedor.

Isabelle estuvo tres días en el Complejo Policial de Millotingo, siendo cobijada por los policías que le compraron hasta prendas de vestir. La extranjera que es hija única no quería regresar al Brasil, su madre dijo a las autoridades que la jovencita sufría de trastorno de personalidad de borderline y podría ser captada por personas inescrupulosas.

Los agentes mencionaron que madre e hija serían llevadas a la Embajada del Brasil para que realicen los trámites para que la joven que ingresó ilegalmente al país retorne a Sao Paulo. Cabe mencionar que en la comisaría de Huancayo se presentaron más de 15 denuncias de desaparición, la mayoría de ellos menores y ancianos. El 90% de los desaparecidos ya fueron ubicados.