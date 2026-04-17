Lo golpearon para cobrarle la deuda de un préstamo “gota a gota” y el negociante acabo en el hospital Carrión. Tras la denuncia, policías de comisaría de El Tambo detuvieron a una pareja de extranjeros implicados en el presunto delito de coacción y extorsión.

Jhonny Estevez Lopez (35) y Rosmary Rivas Sanchez (31), ambos venezolanos, fueron llevados a la comisaría de El Tambo. Esta es la segunda vez que Jhony Estévez es intervenido por presunto delito de coacción.

La captura se hizo luego que se denunciara la agresión contra César Q.M. (42), en la avenida Circunvalación del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida. En ese lugar, los agentes encontraron herido a un negociante que fue golpeado por los extranjeros que llegaron hasta su casa para cobrarle un préstamo. Días antes le enviaron mensajes y llamadas intimidatorias. El agraviado fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo para su atención médica.

CASOS. Según información policial, los intervenidos formarían parte de la banda “Los Chamos del Gota Gota”, implicados en presunta extorsión y coacción. Asimismo, se halló cuadernos con anotaciones de montos de dinero depósitos, voucher, pagarés y tarjetas publicitarias, se incautó una motocicleta donde se desplazaban los prestamistas. Por información policial se conoce que el 2025 en Junín, se registraron 165 denuncias de extorsión. En tanto, que en este año 2026 de enero a la fecha se intervino a mil 304 extranjeros por la Ley de migraciones. El lunes se retuvo a 43, el martes a 59.