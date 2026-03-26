En Huancayo se lanzó oficialmente las actividades por Semana Santa 2026 que se inicia este 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Se espera la visita de 100 mil personas y se anunció un plan de actividades y estrategias policiales para garantizar la seguridad durante los días de fiesta.

La Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Región Policial Junín, anunció patrullaje integrado de un promedio de 1200 agentes que serán distribuidos entre los puntos turísticos, terminales de transporte y principales parques de la ciudad.

“La Divopus Huancayo, está poniendo en marcha el Plan de Operaciones Semana Santa, donde se ha previsto instalar servicios preventivos a través de patrullaje a pie, equipo móvil, Grupo Terna, para garantizar la seguridad e integridad de las personas y los más de 200 sitios turísticos”, informó el jefe de la Divopus Huancayo, coronel PNP Jerry Chang.

Desde la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) realizó el lanzamiento oficial de las actividades por Semana Santa 2026 del 27 de marzo al 5 de abril, el objetivo es promocionar a la Ciudad Incontrastable como uno de los principales destinos turísticos del país durante este feriado largo.

“Para esta Semana Santa esperamos el arribo de entre 80 mil y 100 mil personas, durante los días festivos. Estamos realizando coordinaciones con la Policía Nacional para garantizar la seguridad conjuntamente con la Unidad de Serenazgo de Huancayo”, informó el gerente de Promoción Económica y Turismo (MPH), René Lazo Rojas.

Por su parte el mayor PNP Rober Pomalaya Fernández, comisario de Turismo, informó que su unidad realizará operativos preventivos e informativos para los visitantes a la región central del país.

“Estamos programando patrullajes en los principales atractivos y donde se realizará las actividades eclesiásticas. Son 30 agentes y 2 oficiales para los distintos puntos. También instalaremos una carpa turística en la Plaza de la Constitución, el jueves 2 de abril, se recibirá la recepción de turistas en el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, y el viernes 3, en el Terminal Wanka, de Huancayo”, manifestó el oficial.

El programa oficial de la Semana Santa en Huancayo inicia formalmente mañana viernes 27 de marzo con una sesión solemne en la sala de sesiones de la MPH y se extiende hasta el domingo 5 de abril. Entre las principales actividades destacan el Domingo de Ramos con la bendición de palmas, escenificación de la pasión y muerte de Jesús por la Calle Real hasta la Plaza Constitución y recepción del “Pascualito Wanka” en el Parque Huamanmarca.