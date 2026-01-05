Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada del domingo en la carretera hacia Ingenio, en la provincia de Huancayo, dejando como saldo la muerte de un joven bailarín de la tradicional festividad Los Negritos de Ingenio.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 a. m., a la altura de la zona conocida como la hidroeléctrica. La víctima fue identificada como Yeferson Smith Torres Basaldua, de 20 años, quien conducía una mototaxi de placa MYG-52223.

Violento impacto contra un poste

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad menor se despistó hacia un canal pluvial y terminó impactando contra un poste de publicidad exterior. Producto del choque, un vidrio del parabrisas se desprendió y provocó un corte profundo en el cuello del conductor, afectando la yugular y causándole una hemorragia severa.

Testigos del siniestro auxiliaron al joven y lo trasladaron de emergencia al Centro de Salud de Concepción, donde el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales, presuntamente por desangramiento.

Investigación en curso

El caso es investigado por agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes tanto en el lugar del accidente como en el establecimiento de salud, en coordinación con representantes del Ministerio Público de la provincia de Concepción.

Las autoridades buscan determinar las causas exactas del despiste y confirmar si hubo otros factores que contribuyeron al accidente.

Vestía el traje de la festividad tradicional

Al momento del accidente, el joven aún vestía el traje típico de la danza Los Negritos de Ingenio, una de las expresiones culturales más representativas de la región Junín. Esta festividad se celebra principalmente durante la primera semana de enero en honor al Niño Jesús y se extiende hasta el 19 de enero, como parte de las celebraciones de fin de año.

La muerte del bailarín ha generado consternación entre los vecinos y participantes de la festividad, quienes lamentaron la pérdida de uno de sus integrantes.