Cuidado. Falsos mecánicos estafan a incautos conductores con el cambio del aceite y otras reparaciones. Esta vez, los efectivos del “Grupo Terna” atraparon a 4 colombianos que engañaban a los transportistas, haciéndose pasar como expertos mecánicos en las calles Olaya y Piura en Huancayo.

Según las denuncias, éstos astutos sujetos se acercaban a conductores con vehículos estacionados, ofreciéndoles revisar sus unidades o cambiarles el aceite por un costo de 20 soles.

Sin embargo, al finalizar el supuesto “servicio”, que en realidad nunca lo ejecutaban, exigían pagos que podían llegar hasta los 300 soles.

El caso fue puesto al descubierto, luego que un transportista denunciara la estafa que no le realizaron ningún tipo de arreglo, ni cambio de aceite y le estaban cobrando 300 soles.

Los agentes Terna rápidamente detuvieron a Leyder Pacheco (27), Yimi Arzuaga (31), Marcos Núñez (29) y un menor de iniciales Jhon C. Z. (17), todos colombianos. Además les incautaron cuatro celulares y más de 300 soles en efectivo, para luego ser trasladados a la comisaría de Huancayo.

Según información policial los extranjeros formarían parte de una banda de timadores que se hacen pasar por mecánicos. La Policía advierte a los ciudadanos que los facinerosos suelen ser de dos o más personas y te señalan insistentemente una rueda o la parte trasera del auto para luego hacerte creer que algo se va a desprender o hay algún desperfecto.

Pueden arrojar piedras u otros objetos para generar ruidos falsos para así revisar el vehículo, otras veces muestran piezas rotas (que ya traían de antes) y te exigen dinero urgente para la reparación. Luego te cobran montos exorbitantes para tener beneficios económicos.

De enero a la fecha, policías de la Región Policial de Junín ha intervenido a mil 800 extranjeros (colombianos, venezolanos, bolivianos y otros) por la Ley de Migraciones y otros delitos.

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