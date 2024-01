Una banda criminal cuyos integrantes se hacen pasar por médicos están estafando a los familiares de pacientes internados en hospitales de Huancayo. La mañana de ayer, un facineroso con acento extranjero, llamó a Susan Tineo, esposa del taxista Rodolfo Rodríguez Hurtado (44), quien fue golpeado con un fierro y ahora lucha por su vida en el hospital Carrión.

“El Dr. Gutiérrez le saluda, jefe del área de UCI, me estoy comunicando porque su paciente requiere 10 plaquetas refrigeradas, nosotros no tenemos. Hemos conversado con un laboratorio particular y lo pueden traer en 15 minutos. El número del laboratorio es 985970961″, dice el timador que esta vez no consumó su fechoría.

Al igual que Susan, la madre de la jovencita Jeny R. (18) embarazada que fue atacada a pedradas en San Ramón, recibió la llamada de un falso doctor que luego le pidió 800 soles y la mujer angustiada por la salud de su hija le entregó todo el dinero que tenía.

Aquella ocasión, el supuesto médico le indicó que Henry que necesitaba sangre y que se debía pagar a los donantes.

Los inescrupulosos sujetos están atentos a los reportes y redes sociales para llamar a la familia que pide ayuda para timarlos, aprovechándose del dolor ajeno. Los estafadores usan la psicología para poder engañar a los parientes de los pacientes, los llaman a sus celulares y piden dinero para sangre, plaqueta so medicamentos. Usted ya está advertido.