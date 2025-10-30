La Sra. Gregoria Loveda Matamorros, de 49 años y proveniente de Huancavelica, requiere con urgencia una neurocirugía para extirpar un tumor cerebral retroplival, un procedimiento de alta complejidad que demanda tecnología avanzada y personal especializado.

Familiares denunciaron que la operación se retrasaba por la falta de equipos críticos, generando preocupación y reclamos hacia el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

El director del hospital, Gustavo Llanovarced, reconoció las dificultades.

“La prioridad del hospital es salvar vidas, pero enfrentamos limitaciones de recursos. Actualmente carecemos de equipos como el ultrasonido aspirador, que cuesta alrededor de 2 millones de soles y se utiliza en tumores grandes” refirió.

Además el hospital también requiere equipos como neuroendoscopios, microscopios neuroquirúrgicos y arcos en C, todos esenciales para cirugías de alta complejidad.

Llanovarced aseguró que se han gestionado cartas de compromiso con proveedores nacionales para contar con los insumos necesarios y que el Gobierno Regional colabora con la adquisición de equipos e insumos.

A pesar de estas dificultades, confirmó que la operación de la Sra. Loveda se realizará este lunes 3 de noviembre, con cama disponible y un equipo completo de neurocirujanos, anestesiólogos y enfermería especializada. La familia no tendrá que cubrir costos adicionales por los insumos.

El director explicó que, debido a la alta demanda y recursos limitados, el hospital prioriza las patologías comunes, mientras que los procedimientos extraordinarios requieren planificación y coordinación con proveedores.