Entre lágrimas y con carteles en mano, familiares del joven Jean Pierre Tapia Misayauri (20) llegaron hasta el parque Constitución de Huancayo para realizar un pedido desesperado de ayuda que permita continuar con su búsqueda.

El joven desapareció tras caer a las aguas del río Llapay en el distrito de Laraos, cuando realizaba labores de pesca. Según relataron, el caudal del río aumentó repentinamente y desde entonces no se tiene rastro de él.

La hermana del joven pidió la presencia de buzos y personal especializado, ya que hasta el momento la búsqueda ha sido realizada principalmente por pobladores de la zona, quienes solo han podido recorrer las orillas del río.

Los familiares recordaron a Jean Pierre como un joven lleno de energía, curioso y travieso, y solicitaron apoyo económico y logístico de autoridades y personas solidarias para intensificar las labores de rescate.