Los familiares del docente Francisco Ricardo Orihuela Guaynalaya solicitaron apoyo económico para trasladar sus restos desde la región Amazonas hasta el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción (Junín), donde buscan darle cristiana sepultura. El pedido surge ante la imposibilidad de asumir el alto costo del traslado, que supera los 11 mil soles.

El profesor perdió la vida el pasado 14 de marzo en el río Numpankay, en la zona del Cenepa, tras un accidente cuando se trasladaba en una embarcación menor conocida como peque, la cual se volcó debido a la fuerza del caudal. El docente había viajado días antes desde Junín hacia Amazonas para iniciar sus labores académicas correspondientes al presente año escolar.

Luego de 27 días de intensa búsqueda en el caudaloso río, sus restos fueron finalmente hallados. Sin embargo, la familia enfrenta ahora una difícil situación, ya que el traslado del cuerpo desde Bagua Grande hasta Huancayo tiene un costo aproximado de S/ 11,700, monto que no pueden cubrir debido a sus limitaciones económicas.