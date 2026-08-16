En el velorio de María Fernanda Jurado, sus padres Edgar y Elisenda abrazados frente al féretro blanco que contenía los restos de su engreída, clamaban justicia.

“Queremos justicia, ese mal policía debe ir a prisión, es un asesino”, decían.

Más tarde fueron hasta la Divincri PNP Huancayo.

“A mi hija ya nadie me la va a devolver. Queremos justicia. Su pareja que decía amarla, la mató”, decían los deudos. “Asesino” gritaban y exigían la pena máxima para el policía Juan Cóndor Jayo (27).

El hermano mayor de María Fernanda, Piter Jurado, llegó desde España para el sepelio que será hoy a las 11:00 a.m. en el cementerio Esperanza Eterna.

“Ella era muy alegre, linda, quería terminar su carrera de ingeniería y un policía le arrebató la vida”, dijo acongojado.

El policía Juan Condor pasó los exámenes de ley y aunque guardaba silencio, se quebró al saber que la acusación sería por feminicidio. Las pericias balísticas, la búsqueda del arma utilizada en el crimen, la revisión de cámaras de seguridad y la declaración de testigos servirán para que en 7 días la Fiscalía solicite la prisión preventiva.