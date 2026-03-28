Las palmas tejidas a mano vuelven a tomar protagonismo en Huancayo durante Semana Santa, no solo como un símbolo religioso, sino como una expresión de fe profundamente arraigada en los hogares. Elaboradas con hojas traídas desde la costa, estas piezas representan la abundancia y protección. “Cuando se hace bendecir y se lleva a casa, lo amarran en la puerta y protege de muchas cosas”, cuenta la artesana Mercedes Cuadros, quien junto a su asociación mantiene viva esta tradición que, pese a las dificultades, se renueva cada año.

Cada diseño encierra un significado: espigas, copas o capillas que evocan prosperidad y esperanza. “Nos inspiramos en la abundancia”, explica la artesana, al mostrar los distintos modelos que ofrece al público. Sin embargo, detrás de su elaboración hay un trabajo minucioso y sacrificado. Desde el traslado de la materia prima desde Ica, Nazca o Pisco, hasta el tejido final —que puede tomar entre 10 y 15 minutos por pieza—, las artesanas enfrentan cortes en las manos, largas jornadas y una producción incierta.

Semana Santa Foto: Adrian Zorrilla

Tantawawa

A la par, las tantawawas endulzan la temporada con su presencia infaltable en ferias y calles. Estos panes, elaborados en hornos a leña, mantienen un sabor tradicional que los distingue, según refiere la panificadora Luz Cárdenas. Con precios que van desde los 3 hasta los 15 soles, se ofrecen en diversas formas y tamaños, muchas veces elaboradas durante toda la noche para garantizar su frescura.

Semana Santa Foto: Adrian Zorrilla

La producción es intensa y artesanal. “Hacemos alrededor de doscientas wawas al día, trabajamos hasta la madrugada para tener todo fresco”, comenta la comerciante. El proceso puede tomar hasta cuatro horas entre la preparación de la masa, el reposo, el moldeado y el horneado.

Algunos productores han comenzado a elaborar tanta wawas con estevia para personas con diabetes, manteniendo el sabor y la esencia. “Es como el panetón en Navidad, este pancito acompaña la Semana Santa, es parte de nuestra tradición”, señala Jesús Pomasunco, de la Asoc. Señor del Santo Sepulcro.

El significado va más allá de lo gastronómico. “El pan representa nuestra humanidad, nuestra fe. Es una presencia de Dios en medio de nosotros”, señala el arzobispo Luis Alberto Huamán, recordando el valor espiritual que este alimento tiene en la vida de los creyentes y su vínculo con la tradición religiosa.

Semana Santa Foto: Adrian Zorrilla

Ambas tradiciones se encuentran en la Feria de palmas y tantawawa instalada en la Plaza de la Constitución hasta el 5 de abril, donde más de treinta artesanos y panificadores ofrecen sus productos. La feria está instalada exactamente en el jr. Puno y en la Av. Giráldez, donde los comerciantes atenderán desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. , dependiendo de las condiciones climatológicas de la ciudad.