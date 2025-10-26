MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/centros-de-salud-sin-personal-de-seguridad-dice-dirigente-de-obstetras-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/centros-de-salud-sin-personal-de-seguridad-dice-dirigente-de-obstetras-noticia/

A sus 85 años, Feliciano Gonzalo peregrina y sigue el camino del Cristo de Pachacamilla. Hace 35 años pertenece a la Hermandad del Señor de los Milagros. En un momento trágico de su vida, cuenta que se encomendó a la sagrada imagen y Cristo le cumplió lo que tanto anhelaba, cuando aún no vestía el hábito morado.

TESTIMONIO. “Pertenezco a esta hermandad hace 35 años y seguiré hasta las últimas consecuencias, hasta que el Señor de los Milagros me diga hasta aquí nomás. Cristo está en mi corazón, al Señor de los Milagros le agradezco mucho, mi corazón estaba dolido y me hizo un milagro, por eso lo tengo en mi corazón todo el día rezo por él, porque cuando aún no pertenecía a la hermandad, me dio su bendición”, dijo Feliciano Gonzalo, que avanza junto a la procesión apoyado en su bastón y vistiendo el hábito morado de la quinta cuadrilla.

Ayer, fue reconocido por sus 35 años en la Hermandad, se caracteriza por su desprendimiento, ya que dota de las baterías de sus camiones, para mantener la iluminación en el anda del Señor de los Milagros. Lo reconocen como un hermano muy dedicado, inclusive dio su aporte para contribuir con los lienzos de la cuadrilla infantil, que costaron más de 50 mil soles, dijo el mayordomo general Favio Mendoza. Guillermo Ríos de la quinta cuadrilla, pertenece hace más de 60 años a la Hermandad del Señor de los Milagros. Pese a su avanzada edad continúa acudiendo religiosamente a las procesiones. Tiene el cargo de disciplinario, se encarga de mantener el orden en una cuadrilla durante la procesión.

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, Favio Fabricio Mendoza Flores, manifestó que en la actualidad son mil devotos e integrantes y este año la hermandad de Huancayo, cumple cien años. Se fundó

A

Las cuadrillas más antiguas cumplieron 78 años, la primera y segunda de cargadores varones. Mientras que la cuarta cuadrilla tiene 71 años y la quinta cuadrilla que hoy cumple 65 años.

Los más jóvenes, integrada por niños y adolescentes integran la novena cuadrilla. El mayordomo general Favio Mendoza, también cumplirá 35 años en la hermandad, sus dos hijos varones le siguen el camino.