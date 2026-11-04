Un total de 70 distritos de las nueve provincias de Junín fueron incluidos en la nueva declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, y tendrá una vigencia de 60 días calendario en los que los gobiernos locales deben ejecutar acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

La provincia de Jauja concentra la mayor cantidad de distritos comprendidos, con 14; le siguen Concepción, Huancayo y Satipo, con nueve cada una.

En Jauja son: Acolla, Apata, Canchayllo, Huertas, Julcan, Janjaillo, Jauja, Marco, Molinos, Monobamba, Paccha, Ricrán San Lorenzo y Tunan Marca.

En Concepción: Andamarca, Comas, Cochas, Concepción, Mariscal Castilla, Matahuasi, Mito, Orcotuna y Quero.

En Huancayo: Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Huancayo, Pariahuanca, Pilcomayo, Pucará, S.D. de Acobamba y Sicaya

En Satipo: Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro, Río Tambo, Satipo y Vizcatán del Ene.

Tarma (8); Yauli (6), Chanchamayo (6), Chupaca (5) y Junín (4).

El gerente de Seguridad Ciudadana, César Ramos, informó que la municipalidad realiza trabajos de mantenimiento y limpieza de cauces de riachuelos y quebradas, además de intervenir los ríos Chilca y Shullcas. Para estas labores utilizan maquinaria municipal y equipos alquilados, con el propósito de retirar obstáculos y evitar posibles desbordes.

“Estamos haciendo mantenimiento de todos los cauces de los riachuelos y quebradas que hay en Huancayo. En el río Shullcas hemos identificado árboles caídos que vamos a retirar para evitar complicaciones durante la temporada de lluvias”, señaló.