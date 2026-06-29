Cada vez que la Feria del Libro Zona Huancayo (FELIZH) abre sus puertas, la ciudad se transforma en el principal escenario de la actividad literaria del centro del país. La edición XVI reafirma ese prestigio al reunir a escritores, periodistas e intelectuales de talla internacional, fortaleciendo un espacio que acerca la literatura a miles de lectores.

Histórico

Uno de los momentos más recordados en la historia de la feria ocurrió cuando el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se conectó por primera vez de manera virtual con el valle del Mantaro. Durante la entrevista habló sobre José María Arguedas, Huancayo y la literatura peruana, en un encuentro que tuvo repercusión internacional y consolidó a la FELIZH como un evento cultural de primer nivel.

Hitos

Este año destacan las participaciones del escritor mexicano Alberto Chimal, la periodista boliviana Quya Reyna y el novelista peruano Jeremías Gamboa, invitados que fortalecen una programación impulsada por Willy Mateo Cisneros, presidente de la feria.

Desde su creación, la FELIZH ha recibido a importantes figuras de las letras como Alfredo Bryce Echenique, Alonso Cueto, Fernando Ampuero, Renato Cisneros, Oswaldo Reynoso, Edgardo Rivera Martínez, Mario Bellatin, Diego Trelles Paz, Eduardo González Viaña y Ricardo González Vigil, entre otros.

La visita de Bryce Echenique en 2019 marcó otro de los grandes hitos del evento, al presentar Permiso para retirarme y dialogar con estudiantes huancaínos.

Gracias a la calidad de sus invitados, el respaldo del público y el volumen de ventas de libros, la Feria del Libro Zona Huancayo es considerada la segunda feria del libro más importante del Perú, solo detrás de la Feria Internacional del Libro de Lima, superando a encuentros similares de ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Ayacucho.

Hoy, el conocido escritor y narrador oral Roland Curisinche Castro dará su conocido espectáculo de cuentacuentos “Cuentan los abuelos” a las 4 de la tarde en el auditorio principal, con toda una saga de libros sobre narraciones orales del valle del Mantaro