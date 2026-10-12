Con una intensa agenda de reuniones en las provincias de Satipo y Chanchamayo, el líder de Podemos Perú, Fernando Orihuela Rojas, inició su campaña de cara a la segunda vuelta electoral en la Selva Central, donde expuso sus principales propuestas de gobierno, con énfasis en el desarrollo agrícola, el turismo y las oportunidades para los jóvenes.

Durante su permanencia en Satipo, donde obtuvo 14,812 votos en la primera vuelta, señaló que durante su gestión en el GRJ asumió ajeno a su voluntad un serio pasivo en el hospital Manuel Higa Arakaki; sin embargo, sin buscar culpables se comprometió en hacer realidad la construcción del nuevo hospital en su terreno primigenio.

“Haremos realidad no solo este hospital para Satipo, sino culminaremos las obras que iniciamos en el marco de la Agenda Junín y aquellas iniciadas por la actual gestión regional, porque las obras son del pueblo y no de los actores políticos”, manifestó, al asegurar que no habrá mezquindad política para concluir los proyectos pendientes.

En Chanchamayo, ratificó su propuesta de impulsar la construcción de un teleférico y un gran centro recreacional en la isla El Encanto, con la finalidad de posicionar a esta provincia como un destino de referencia para el turismo nacional y receptivo, aprovechando sus atractivos naturales y su potencial turístico.

Asimismo, anunció la adquisición de una planta asfaltadora destinada al mantenimiento permanente de las vías troncales y ramales de la Selva Central, con el objetivo de mejorar la conectividad de las zonas productoras y reducir los costos de transporte que afrontan miles de agricultores. A ello se sumará convenios con los centros poblados para transferencia de combustible.

“Nuestros hermanos productores ya no deben pagar altas tarifas en flete y sufrir las consecuencias de la lluvia, que muchas veces paraliza su producción. Sus productos deben llegar a los mercados durante todo el año”, sostuvo.