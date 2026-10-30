El candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, Fernando Orihuela, anunció reactivar el proyecto de masificación del gas natural para que las familias de la región Junín paguen mucho menos por este combustible, que cuesta hasta 65 soles cada balón de 10 kilogramos.

El anuncio lo hizo durante el foro “La masificación del gas en el departamento de Junín: retos y desafíos”, organizado por el Colegio de Ingenieros.

Un sistema caro

“Junín no puede seguir atado a un sistema que encarece un servicio esencial. Nuestra población merece alternativas más económicas”, indicó Orihuela al explicar que en Junín se paga hasta 65 soles por cada balón de gas, mientras que en Lima los usuarios del servicio por red domiciliaria pagan entre 15 y 20 soles al mes.

Orihuela recordó que en 2021 se constituyó una comisión multisectorial para impulsar el proyecto y que en 2022 se firmó un convenio con el Ministerio de Energía y Minas para impulsar la masificación del gas en Junín.

Sin embargo, sostuvo que la iniciativa quedó relegada y anunció que, de llegar al gobierno regional, retomará los acuerdos y articulará esfuerzos con la sociedad civil y las entidades competentes.

La propuesta contempla evaluar un terreno de 5,000 metros cuadrados en la zona alta de Chilca, sujeto a estudios técnicos y ambientales, para avanzar en la infraestructura necesaria para abastecer de gas natural a los hogares y los sectores comercial, industrial y de transporte.