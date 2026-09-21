Miles de personas acompañaron a Fernando Orihuela Rojas, candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, durante su mitin de cierre de campaña en el Valle del Mantaro, realizado el último fin de semana. La concentración se inició en las inmediaciones del estadio Mariscal Castilla de El Tambo y continuó por la calle Real hasta el parque Huamanmarca, donde se desarrolló el acto central. La movilización estuvo acompañada de música, banderas y muestras de respaldo al candidato.

De esta manera se inició el ciclo de cierres de campaña de los partidos políticos en Huancayo.

Candidatos

Orihuela Rojas estuvo acompañado por los principales postulantes de su agrupación a las alcaldías provinciales y distritales. Entre ellos estuvieron Emerson Nolasco, candidato a la alcaldía de Huancayo; Héctor Melgar, “Barbachita”, postulante a la alcaldía de El Tambo; Abraham Carrasco, candidato a la alcaldía de Chilca, además de los candidatos de Concepción, Chupaca, Jauja y otros distritos. La llegada al parque Huamanmarca estuvo marcada por la presencia de una multitud que ocupó los espacios destinados para el mitin.

Durante su discurso, Orihuela presentó sus principales propuestas para los diferentes sectores de Junín y puso especial énfasis en los jóvenes. Entre sus anuncios mencionó los programas “Mi primera chamba”, “Procompite joven” y la Academia Regional Preuniversitaria, orientados a generar oportunidades para los jóvenes de la región. Sus planteamientos fueron recibidos con aplausos y ovaciones por los asistentes.

Al finalizar su intervención, el candidato agradeció la presencia de sus seguidores y expresó: “Mil gracias por tanto cariño, no los vamos a defraudar”.

Luego dejó un mensaje que cerró el acto con una nueva ovación: “Que el pueblo nos recuerde por haber cambiado sus vidas para mejor, por haber trabajado para su mejoría. La vida es apasionante como para dilapidarla, y es apasionante para utilizarla y ponerla al servicio del pueblo. Cuando lleguemos al final de nuestro camino, que no nos recuerden por los cargos que tuvimos; sinó, que nos recuerden por las vidas que ayudamos a mejorar y transformar. Querido Huancayo, en sol, en lluvia, nos demostraste tu cariño. Lo hicimos bien, lo haremos mejor”, añadió.

“En unidad lograremos grandes resultados, por Huancayo y por nuestra querida región Junín. ¡Gracias por su respaldo!”, finalizó.