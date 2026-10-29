Más de 500 comuneros de Huachac escucharon atentamente las propuestas de Fernando Orihuela, candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, quien reafirmó su compromiso de fortalecer los centros de salud y concretar un hospital especializado en Chupaca. Durante su encuentro con la población, recordó los años en los que realizó su servicio de Serum en este distrito, etapa en la que, aun sin ocupar cargos políticos, apoyó a familias de escasos recursos.

Una experiencia que, aseguró, le permitió conocer de cerca las necesidades de la gente y consolidar una vocación de servicio que hoy busca poner nuevamente al servicio de la región.

Reconociendo el potencial agrícola de Huachac, Orihuela planteó impulsar los sistemas de riego tecnificado y proyectos de inversión que permitan mejorar la producción y facilitar la comercialización de los productos agrícolas en mercados nacionales e internacionales.

El candidato sostuvo que el desarrollo del campo debe traducirse en mejores oportunidades para los productores, mayores ingresos para las familias y una economía rural más competitiva, con obras y proyectos que respondan a las necesidades reales de la población.

En esta Ruta del Doc 2.0, Fernando Orihuela continúa recorriendo distritos y provincias de Junín para recoger las demandas ciudadanas y presentar propuestas orientadas al desarrollo regional.