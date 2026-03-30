El Arzobispado de Huancayo tiene a su cargo 39 parroquias, 14 de ellos están declarados patrimonio cultural, estos templos son el centro de atención en Semana Santa, ya que reunirán a miles de fieles católicos durante las actividades litúrgicas, afirmó el arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo.

Acotó que los recintos se encuentran en buenas condiciones para albergar a los fieles, aunque hubo afectación por las intensas lluvias, situación que están atendiendo en Xauxa, donde se ejecuta una restauración.

El asesor legal Carlos Rivera, manifestó que en el 76% de los templos se han ejecutado las remodelaciones, conservaciones y la protección de los techos antiguos con materiales especiales.

Entre los 14 templos declarados como patrimonio cultural, están la Catedral de Huancayo, El Copón en Chongos Bajo, la iglesia de Jauja, la iglesia La Merced, entre otros. Estos cuentan con un tratamiento especial y un plan de trabajo, por el valor arqueológico y arquitectónico de estos recintos.

Finalmente, mencionó que ya se aprobó el plan de aforo de los templos, según lo establece Defensa Civil, esto se informará a los sacerdotes de las vicarías para que se haga respetar, esto incluye la señalización y la participación de fieles que apoyan de guías a los asistentes, muchos de ellos son turistas.

Iglesia en el centro de Jauja, Perú. (Foto: Getty Images)

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Javier Rojas León, manifestó que las principales iglesias como la Catedral de Huancayo, las iglesias de Chupaca, Jauja, Tarma y Sicaya están en buen estado de conservación. Sin embargo, en la capilla El Copón, ubicado en Chongos Bajo, se ejecutarán trabajos para el mejoramiento del techo y trabajos del fortalecimiento de los muros y paredes.

La Capilla La Merced, fue el primer bien inmueble del país declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Allí se decretó la Constitución en 1939.