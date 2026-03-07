Lo que debía ser una noche de júbilo en el anexo de Sacsá, distrito de San Pedro de Chunán, se convirtió en una escena de horror. Un árbol cargado de regalos se desplomó de forma inesperada sobre un grupo de asistentes que acompañaba a los padrinos. La estructura aplastó a la comerciante Nora Rojas Pahuacho (52) y a su esposo, Ciro Rafael Peña, ante la mirada atónita de los presentes.

En medio del caos, un gran sector de la multitud, lejos de ayudar a los heridos, se abalanzó sobre el tronco caído para disputarse los objetos y regalos que colgaban de las ramas. Este tumulto retrasó las maniobras de rescate.

Efectivos de la Policía Nacional y la Compañía de Bomberos llegaron al lugar para trasladar de emergencia a los esposos al hospital Domingo Olavegoya. Lamentablemente, en el nosocomio se confirmó el deceso de Nora Rojas debido a la gravedad de sus lesiones internas. En tanto, su esposo permanece internado con pronóstico reservado.