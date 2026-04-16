Tras protestas y enfrentamientos verbales entre transportistas y pasajeros, autoridades y dirigentes lograron fijar nuevas tarifas para el transporte urbano en el tramo desde el Echadero, en Chilca, hasta el centro de Huancayo.

El acuerdo se alcanzó luego del bloqueo realizado por pobladores del Echadero 1 y 2, en el sector de Azapampa, distrito de Chilca. Posteriormente, se instaló una mesa de diálogo en el Centro Internacional de Negocios (CIN), con mediación de la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

Tarifas acordadas para diferentes tramos

Como resultado del diálogo, las empresas Huaytapallana, Cochas y Corazón de Jesús aceptaron aplicar nuevas tarifas diferenciadas según el recorrido.

Las tarifas acordadas son las siguientes:

Tramos cortos: S/ 1.00

S/ 1.00 Hasta avenida Próceres o Metro de Chilca: entre S/ 1.20 y S/ 1.30

entre S/ 1.20 y S/ 1.30 Hasta el mercado de Chilca: S/ 1.50

S/ 1.50 Hasta el mercado Modelo (centro de Huancayo): S/ 1.80

Estas tarifas deberán ser respetadas por las empresas involucradas en el acuerdo.

Hubo incidentes durante la reunión

Durante la mesa de diálogo se registraron empujones y griteríos entre algunos asistentes, luego de que una persona manifestara su respaldo a las empresas de transporte.

El incidente obligó a la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes retiraron al ciudadano del lugar, permitiendo que la reunión continuara hasta alcanzar un acuerdo.

Empresa no aceptó acuerdo y anuncian protestas

El dirigente identificado como Dalay Lama informó que la empresa Espíritu Santo no aceptó las condiciones planteadas durante la reunión.

“La empresa Espíritu Santo no accedió a nuestra propuesta, por ese motivo realizaremos un plantón para no dejarlo ingresar hasta que reduzca el pasaje”, señaló.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) anunció que realizará labores de fiscalización para verificar el cumplimiento de las nuevas tarifas establecidas.