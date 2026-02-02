Una astuta mujer fingió ser una pasajera para robar un canguro con 4 mil soles de un conductor de una cochera de camionetas hacia Pariahuanca, ubicado en la esquina del jirón José Olaya con prolongación Ica. El chofer se dio cuenta a tiempo y la capturó junto a sus colegas.

testimonio. “A las 6:30 de la mañana se acercó una señora cuando estaba abierta la puerta de la camioneta y se subió e incluso me dió su número telefónico. Entonces, se agarró mi canguro, y la plata ya la tenía en la mano, yo la capturé y le quité el dinero. Ella me rogaba que la perdone, la teníamos todos los colegas, y le hemos dicho que nunca más vuelva por aquí”, dijo el conductor Daniel Pongo.

Los choferes le tomaron fotos e incluso le grabaron un vídeo y lo difundirán entre los conductores que cubren la ruta hacia Pariahuanca, a fin de que todos estén advertidos y la conozcan.

“Búscame, cuenta tu plata, te juro por Dios que no agarré ni un sol”, repetía la fémina, desafiante, mientras que los conductores cerraron la cochera y la retuvieron hasta que devuelva el canguro.

Los conductores piden más presencia de la Policía y el serenazgo por esta zona donde ronda la delincuencia debido al alto movimiento comercial, que requiere de patrullaje permanente, ya que es una zona altamente peligrosa. A pocos metros hace unos meses explotaron un balón para robar el cajero de una entidad bancaria.