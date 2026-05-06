El Gobierno Regional de Junín suscribió el convenio de Obras por Impuestos (OXI) para la ejecución del Tramo I de la carretera departamental JU-104 (San Ramón – Monobamba), una obra que contempla más de 43 kilómetros de asfaltado y una inversión superior a los S/ 267 millones.

Busca mejorar la conectividad vial entre las provincias de Chanchamayo y Jauja, dinamizando la economía regional y beneficiando directamente a más de 39 mil habitantes, principalmente agricultores dedicados a la producción de café, granadilla y hortalizas.

proyecto. La intervención forma parte de un proyecto integral que abarca más de 109 kilómetros de vía, divididos en dos tramos. El primero comprende 43.1 km actualmente en condición afirmada, mientras que el segundo (Monobamba – Molinos) se encuentra en etapa de gestión. La obra contempla la construcción de una moderna carretera asfaltada de doble carril,y el tiempo previsto para su ejecución es de tres años.

Asimismo, el proyecto incluye infraestructura complementaria como 18 puentes y pontones, más de 700 alcantarillas, badenes y otros, que garantizarán la durabilidad de la vía frente a condiciones climáticas adversas.

El gobernador, Zósimo Cárdenas, destacó que la ejecución se realizará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, mediante la participación de la empresa adjudicataria, que tendrá a su cargo la elaboración del expediente técnico, ejecución, supervisión y liquidación del proyecto.

La congresista Silvana Robles resaltó que esta obra es resultado del trabajo articulado entre autoridades y la población, subrayando su importancia como corredor de integración entre la sierra y la selva.