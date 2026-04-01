La Ministerio Público del Perú, a través de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huancayo, viene intensificando acciones preventivas ante la proximidad de las elecciones generales, enfocadas en garantizar la neutralidad electoral de funcionarios y servidores públicos.

La fiscal provincial Marlene Tapia Mamani recordó que los trabajadores del Estado deben actuar con imparcialidad política, por lo que tienen prohibido utilizar su cargo, recursos públicos o su jornada laboral para favorecer o perjudicar a candidatos u organizaciones. Asimismo, advirtió que durante el horario de trabajo no pueden emitir opiniones políticas ni realizar proselitismo, incluso en medios digitales internos.

Además, precisó que el incumplimiento de estas normas puede acarrear multas impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones, que van desde S/ 160,500 hasta S/ 535,000, así como sanciones administrativas o denuncias penales. También indicó que la publicidad estatal indebida está prohibida, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 054-2025-PCM.