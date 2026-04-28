La Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín dispuso la aplicación del Protocolo de Minnesota a los cuerpos de las víctimas del caso Colcabamba, con el fin de determinar si hubo uso excesivo de la fuerza durante el operativo militar del pasado 25 de abril.

En paralelo, fiscales especializados vienen realizando diligencias en la zona, donde recaban información de los cuadernos de control sobre el ingreso y salida de vehículos y personas en las inmediaciones de Campo Armiño, clave para reconstruir lo ocurrido.

Asimismo, se revisan registros fílmicos de cámaras de videovigilancia ubicadas en garitas de control, los cuales permitirán contrastar versiones y aportar elementos objetivos a la investigación en curso.

Estas acciones forman parte de la investigación contra ocho militares por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles, en un caso que continúa en proceso de esclarecimiento.