La situación judicial del alcalde de Huancayo, Dennys Mercurio Cuba Rivera, se complica tras el grave atentado ocurrido el pasado 14 de octubre en el pasaje Casuarinas, donde once trabajadores municipales sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado durante un operativo de demolición.

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Mediante la Disposición N.° 04-2026, emitida el 19 de octubre, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, a cargo de la fiscal provincial Patricia Pessoa Porras, resolvió ampliar de oficio la investigación preliminar contra el burgomaestre por la presunta comisión de los delitos de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y exposición a peligro de personas dependientes.

Cuba deberá responder sobre las políticas de seguridad laboral, la conformación de los comités correspondientes, el presupuesto destinado a equipos de protección para serenos y policías municipales, así como los planes preventivos aplicados. Según los cuestionamientos planteados, las intervenciones anteriores ya habrían registrado episodios violentos, por lo que se deberá determinar si se evaluaron adecuadamente los riesgos.

En otro extremo, la Fiscalía dispuso remitir copias a las fiscalías supraprovinciales especializadas para evaluar los pedidos de recalificación de los hechos como terrorismo, mientras la investigación local continúa por delitos comunes. Craig Albert Enrique Escalante también es investigado por presuntos delitos de daños agravados y peligro común mediante incendio.

En respuesta el miércoles 21 de octubre, la Municipalidad Provincial de Huancayo formalizó una queja contra la fiscal Pessoa Porras y solicitó al fiscal superior su separación del caso por un presunto accionar negligente.

El procurador municipal, Saúl Ramos, cuestionó que la fiscal no hubiera solicitado ni recabado directamente en EsSalud la información clínica de los afectados, que considera necesaria para establecer la magnitud de las lesiones. Expresó su preocupación por la decisión de mantener en libertad a Escalante durante la investigación.