La fiscalía provincial de Yauli - La Oroya a cargo del Dr. Sander Flores Saucedo ha iniciado investigación en contra David Hurtado Navarro y contra Atilio Pomachagua Aldana trabajadores de la SAIS Pachacutec por el presunto el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado que se habría producido el pasado 04 de enero durante el enfrentamiento ocurrido en el sector de Conocancha. Como se recuerda, aquel día hubo tres personas heridas alcanzadas por perdigones.

Según el denunciante José Luis Espinoza Huertas, el 03 de enero con presencia de la policía de la comisaria de Morococha, se firmó un acta en el que se establecía que no se debía realizar ningún enfrentamiento por los problemas entre la nueva comunidad campesina de Conocancha y la SAIS -que disputan las más de 6,340 hectáreas de zona de pastoreo- pero, pese al acta, el domingo 4 de enero varios sujetos en vehículos y con armas llegaron a la zona Huayra Pata en Conocancha disparando. Unos 25 comuneros tuvieron que correr hacia los cerros para salvaguardar sus vidas

Los denunciantes señalan que al bajar en horas de la tarde, a la zona, ya con presencia policial, vieron quemadas sus chozas y no encontraron sus pertenencias como camas, cocinas, frazadas, balones de gas. Además de la perdida de vacunos y cerdos valorizados en casi 10 mil soles.

Los comuneros han solicitado que les devuelvan sus bienes y puedan ser resarcidos por los denunciados.

También han pedido la mediación de las autoridades en este problema de terrenos, lo más pronto posible, ya que podría traer hasta muertos en esta zona ubicada entre los distritos de Marcapomacocha y Carhuacayán.