Una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias pone bajo la lupa al abogado y candidato a la alcaldía de El Tambo Héctor Andrés Melgar Salazar, “Barbachita”. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín declaró fundado el pedido del Ministerio Público para levantar el secreto de sus comunicaciones.

La resolución, emitida el 1 de abril de 2026, ordenó a la empresa ENTEL entregar los registros de llamadas entrantes y salientes correspondientes a abril de 2023 de Melgar Salazar y del testigo Eric CH.R.

El caso se originó en la declaración del testigo, quien afirmó que Melgar le habría solicitado S/20 mil para ayudarlo con una denuncia y que llegó a entregarle a través de un tercero S/10 mil. Según el testimonio, el abogado habría asegurado tener vínculos con fiscales y jueces anticorrupción.

El testimonio describe además reuniones. La investigación busca comprobar si existieron efectivamente las comunicaciones y coordinaciones telefónicas que el testigo atribuye al investigado.

Consultado sobre el caso, Melgar rechazó esa versión y sostiene que el caso ya habría sido archivado por tercera vez, aunque afirma que esta última decisión todavía no le ha sido notificada formalmente.

El candidato asegura además que el levantamiento del secreto alcanzó cinco líneas telefónicas registradas a su nombre y que, según los resultados que afirma conocer, en ninguna de ellas se habría encontrado conversación telefónica que lo vincule con los hechos denunciados.

“Barbachita”, sostiene que la denuncia tendría como trasfondo su actuación profesional como asesor legal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco. Según su versión, él habría denunciado a la persona que posteriormente lo denunció a él, luego de advertir presuntas irregularidades relacionadas con más de S/3 millones. Melgar afirma que la denuncia posterior en su contra buscaría desviar o distraer la investigación que él promovió.

La resolución judicial, sin embargo, deja constancia de que la Fiscalía consideró necesario obtener los registros telefónicos para verificar la versión del testigo.