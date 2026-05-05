Culminada la detención por flagrancia, que es de 48 horas, el Ministerio Público a través del 1er Despacho de la 2da Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, solicitó la ampliación de la prisión preliminar contra el atleta olímpico César R.D.(28).

Por lo pronto, en la evaluación física que se le aplicó a la presunta víctima, a través de medicina legal, dio como resultado “no se evidencia lesiones”.

Fuentes de Correo detallaron que la fiscal adjunto Tatiana Muñoz, es la que viene realizando la investigación por el presunto delito contra la libertad sexual, en agravio de otra atleta en formación de 14 años.

Que, aparte de la evaluación médico legal también fue derivada a la Cámara Gesell, para tomar sus declaraciones con lo que habría ocurrido cerca del medio día del sábado 2 de mayo.

Transcendió que aparte de la ampliación de la detención preliminar en contra del atleta, se viene formulando un pedido de prisión preventiva, luego de la obtención de los exámenes psicológicos practicados a la menor.

Sobre su detención, el jefe de la Región Policial Junín, general PNP, César Calero Cisneros, detalló, “Hay que empezar por decir que los derechos humanos nos benefician a todos (...) hemos recibido una denuncia por el delito de tocamientos, y la Policía procedió con la detención del acusado. Al momento (ayer) se encuentra detenido en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo”.

Su caso ha desatado una ola de cuestionamientos, tanto en el ámbito local como nacional.

En redes sociales se lanzó una polémica sobre la actitud del deportista algunos a favor y otros en contra, así como la recriminación a los padres de la adolescente por no estar al pendiente de ella.