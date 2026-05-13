La muerte de más de dos millones de truchas en la cuenca del río Yuracyacu, en Pariahuanca, puso bajo sospecha a las 16 concesiones mineras polimetálicas que operan o están en proceso de formalización en la zona.

El caso tomó mayor gravedad luego que un informe pericial de la Policía Nacional confirmara la presencia de ácido cianhídrico, sustancia altamente tóxica utilizada en actividades mineras.

Antecedente

La contaminación ocurrió la madrugada del 27 de abril y provocó el colapso de piscigranjas instaladas a lo largo del Yuracyaku. Miles de peces aparecieron muertos en cuestión de horas, generando pérdidas económicas y alarma entre las comunidades.

Tras conocerse el informe policial, la directora regional de Energía y Minas de Junín, Diana Conde, explicó que el ácido cianhídrico es utilizado principalmente en procesos de lixiviación para separar minerales como oro y plata.

“Es una sustancia altamente tóxica empleada en plantas de beneficio minero”, indicó, aunque aclaró que todavía no existe una conclusión definitiva que permita atribuir responsabilidad directa a una operación minera específica.

Observado

Según informó, actualmente existen 16 concesiones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vinculados a actividades polimetálicas cerca de la cuenca afectada. Varias de estas operaciones se encuentran suspendidas y bajo fiscalización ambiental.

Uno de los casos observados es el de Oro Negro, inscrita en la concesión Oro Marudy, que figuraba como suspendida al momento de la emergencia. Ante la gravedad del caso, la DREM, inició fiscalizaciones junto con la Fiscalía Ambiental, ANA y OEFA .

directora regional de Energía y Minas de Junín, Diana Conde