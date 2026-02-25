Colegios Zárate aplica enfoque STEAM de forma transversal y se adelanta a la currícula nacional con un modelo que une ciencia, tecnología y humanidades en el aula.

La enseñanza de la robótica escolar ya no se limita al armado de dispositivos. En un contexto donde la currícula nacional impulsa con mayor fuerza las competencias digitales, Colegios Zárate ha consolidado un modelo innovador que integra física, matemática, biología, comunicación y arte en un solo proceso formativo, convirtiendo esta metodología en uno de los enfoques más novedosos y completos del sistema educativo.

El docente Juan Carlos Pérez Ortega explicó que el curso se desarrolla bajo el enfoque STEAM, permitiendo que los estudiantes conecten teoría y práctica en la resolución de problemas reales. Por ejemplo, al diseñar un robot con capacidad de giro, aplican principios de locomoción de la física, conceptos de articulación de la biología y cálculos matemáticos de fuerza y ángulos, logrando una verdadera transversalidad entre materias.

El aprendizaje se basa en proyectos y gamificación. Cada sesión plantea retos que los alumnos deben analizar, planificar, construir y sustentar, fortaleciendo no solo habilidades técnicas, sino también liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y organización.

La formación inicia desde los tres años con el desarrollo del pensamiento computacional; en primaria se incorporan nociones de programación y, en secundaria, los estudiantes diseñan y prototipan soluciones a problemáticas planteadas por ellos mismos.

Como resultado de esta propuesta integral, la institución participó el año pasado en un concurso latinoamericano de robótica realizado en Colombia, donde obtuvo el quinto lugar, consolidando su posicionamiento en el ámbito internacional.